Автодорога на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Основная дорога на популярную турбазу "Горный воздух" в Сахалинской области сегодня утром недоступна для транспорта. Как сообщили ТИА "Острова" в автоинспекции региона, специалисты полностью перекрыли участок подъезда к объекту для проведения необходимых работ.

По состоянию на утро 19 января 2026 года движение по всем федеральным трассам в области проходит в штатном режиме, без каких-либо ограничений. Дорожные предприятия планируют задействовать сегодня 64 единицы техники и 54 работника для поддержания маршрутов в нормативном состоянии.

На сети региональных автомобильных дорог ситуация преимущественно аналогичная. Однако на подъезде к туристической базе "Горный воздух" на километре 2,147 – 2,430 ввели полное ограничение движения. Этот участок перекрыли как для всех видов транспорта, так и для пешеходов.

На остальных направлениях регионального значения машины проезжают свободно. Сведений о дорожно-транспортных происшествиях за прошедшие сутки не поступало.

Всего для работ на региональных трассах предприятия запланировали сегодня вывести 105 единиц специализированной дорожной техники. Вместе с ней на расчистку и обслуживание путей выйдут 77 дорожных рабочих.