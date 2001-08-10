Деловая онлайн-активность сахалинцев в 2025 году выросла почти вдвое

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск, РФ — Платформа для бизнес-коммуникаций МТС Линк, входящая в цифровую экосистему МТС, оценила деловую активность пользователей Сахалинской области за 2025 год. Основным трендом года стало активное использование ИИ-ассистентов и других функций на базе искусственного интеллекта, а также общий рост онлайн-активности.

В 2025 году сахалинские пользователи МТС Линк проводили онлайн-встречи (формат, в котором все участники активны) в десять раз чаще, чем вебинары (формат, предполагающий одного или нескольких активных спикеров и большое количество слушателей). При этом общее мероприятий на платформе выросло на 72% по сравнению с 2024 годом.

В минувшем году островитяне стали проводить деловые встречи эффективнее: среднее время, которое пользователь проводит на встречах за день, сократилось вдвое по сравнению с 2024 годом и составило приблизительно два часа. Изменение связано с более активным использованием функций на базе искусственного интеллекта.

По данным аналитиков МТС Линк, популярными ИИ-опциями в Сахалинской области стали транскрибация (перевод аудио в текст), саммаризация (краткий пересказ встречи) и применение ИИ-ассистентов. Для создания неформальной атмосферы на встречах пользователи применяли размытие или замену фона, цифровые маски и аватары, а также использовали шумоподавление.

«Платформа МТС Линк развивается и предлагает бизнесу Сахалинской области новые решения для автоматизации задач. Поэтому использование функций на базе ИИ в бизнес-коммуникациях остается самым заметным трендом. ИИ-ассистенты самостоятельно анализируют видеоконференции и письменно фиксируют основные договорённости – это экономит время и снижает трудозатраты. Сейчас мы также тестируем ИИ-агентов, которые в будущем смогут взять на себя еще больше рутинных операций», — отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.