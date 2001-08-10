Деловая онлайн-активность сахалинцев в 2025 году выросла почти вдвое
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ — Платформа для бизнес-коммуникаций МТС Линк, входящая в цифровую экосистему МТС, оценила деловую активность пользователей Сахалинской области за 2025 год. Основным трендом года стало активное использование ИИ-ассистентов и других функций на базе искусственного интеллекта, а также общий рост онлайн-активности.
В 2025 году сахалинские пользователи МТС Линк проводили онлайн-встречи (формат, в котором все участники активны) в десять раз чаще, чем вебинары (формат, предполагающий одного или нескольких активных спикеров и большое количество слушателей). При этом общее мероприятий на платформе выросло на 72% по сравнению с 2024 годом.
В минувшем году островитяне стали проводить деловые встречи эффективнее: среднее время, которое пользователь проводит на встречах за день, сократилось вдвое по сравнению с 2024 годом и составило приблизительно два часа. Изменение связано с более активным использованием функций на базе искусственного интеллекта.
По данным аналитиков МТС Линк, популярными ИИ-опциями в Сахалинской области стали транскрибация (перевод аудио в текст), саммаризация (краткий пересказ встречи) и применение ИИ-ассистентов. Для создания неформальной атмосферы на встречах пользователи применяли размытие или замену фона, цифровые маски и аватары, а также использовали шумоподавление.
«Платформа МТС Линк развивается и предлагает бизнесу Сахалинской области новые решения для автоматизации задач. Поэтому использование функций на базе ИИ в бизнес-коммуникациях остается самым заметным трендом. ИИ-ассистенты самостоятельно анализируют видеоконференции и письменно фиксируют основные договорённости – это экономит время и снижает трудозатраты. Сейчас мы также тестируем ИИ-агентов, которые в будущем смогут взять на себя еще больше рутинных операций», — отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:08 13 Января ВТБ выдал на Сахалине первые кредиты по обновленной программе дальневосточной ипотеки
15:44 12 Января В Южно-Сахалинске общественный совет избрал новое руководство
13:04 13 Января Сахалинские полицейские возбудили три уголовных дела по фактам интернет-мошенничества
09:37 12 Января За неделю на Сахалине задержали почти 70 пьяных водителей
12:27 30 Декабря В Южно-Сахалинске подвели итоги года в сфере образования
15:38 29 Декабря Судебные приставы выдворили с Сахалина группу нелегальных мигрантов
15:09 19 Декабря По стоимости красной икры на Дальнем Востоке Сахалин занял 5-е место
09:57 30 Декабря С декабря увеличен повышающий коэффициент за отсутствие индивидуальных приборов учета воды
Выбор редакции
- 09:04 Вчера Школьникам расскажут о заповедных территориях Сахалина
- 11:36 15 Января Треску, навагу и минтай предлагают приобрести жителям Южно-Сахалинска
- 10:39 15 Января Школьница из Сахалинской области установила абсолютный рекорд на соревнованиях по пулевой стрельбе
- 16:38 14 Января В Южно-Сахалинске стартовал приём заявок на "Зимний фотокросс"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?