Пять самых ожидаемых фильмов 2026 года: обзор от экспертов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Наступивший год порадует нас множеством хороших фильмов. На экраны выходят и качественные российские детективы, и научная фантастика с голливудским размахом, и душераздирающие драмы по классическим произведениям. Вместе с экспертами онлайн-кинотеатра «КИОН» от МТС собрали список из пяти любопытных премьер этого года.

«Проект “Конец света”»

Эта фантастическая драма основана на романе Энди Вейра «Проект “Аве Мария”».

Райленд Грейс приходит в себя в необычном месте. Его тело опутано трубками, а память — чистый лист. Мужчина обнаруживает, что он — единственный выживший на борту дрейфующего космического корабля. Постепенно воспоминания возвращаются: Райленд — школьный учитель естествознания, которого рекрутировали для самоубийственной миссии. Солнце угасает, поражённое микроскопическим космическим паразитом, и Земле грозит новый ледниковый период. Чтобы найти лекарство для умирающей звезды, Грейсу придётся разгадать научную головоломку в соседней галактике, и помощь придёт с самой неожиданной стороны.

«Резервация»

Возвращение домой оборачивается шоком — дома больше нет. Родной город Сергея, отрезанный от внешнего мира загадочной аномалией, теперь называют резервацией. Там нет ни связи, ни привычных правил, а любая попытка выйти за её пределы заканчивается смертью. В надежде вытащить родных из ловушки, Сергей решается проникнуть на закрытую территорию. Реальность оказывается ещё мрачнее: уже несколько лет здесь бесследно исчезают дети. Исчезновения как-то связаны с аномалией, а значит ради спасения своей семьи Сергею придётся раскрыть тайну резервации. Но только ли аномалия им угрожает? Интересно, что в этом фильме снялся наш земляк - уроженец Поронайска Евгений Харитонов. А премьера первой экранизации фантастического романа Станислава Гимадеева «Принцип чётности» состоится на «КИОН» уже 1 февраля.

«Дьявол носит Prada 2»

Расстановка сил в мире высокой моды изменилась. Некогда всемогущая Миранда Пристли сталкивается с закатом эпохи глянцевых журналов: продажи падают, рекламодатели уходят в диджитал, а совет директоров грозится отправить легендарного редактора на пенсию. Единственный шанс спасти империю «Подиума» — договориться о крупном контракте с влиятельным люксовым холдингом. Ирония судьбы в том, что ключевую роль в холдинге играет Энди Сакс — та самая «бестолковая» ассистентка, с которой Миранда когда-то была слишком строга. Теперь бывшей начальнице придётся переступить через гордость и просить помощи у той, кого она сама же закалила своим холодом.

«Грозовой перевал»

Мрачные и ветреные пустоши Йоркшира вновь выступают декорациями для одной из самых токсичных историй любви в литературе. В поместье Эрншо привозят найдёныша Хитклиффа — молчаливого и дикого мальчика. Он сразу становится изгоем для всех, кроме хозяйской дочери Кэтрин. Между ними вспыхивает яркое чувство, граничащее с одержимостью. Однако социальные предрассудки и жестокость окружающих разводят героев в разные стороны. Спустя годы Хитклифф возвращается богатым и влиятельным человеком. Он начинает изощрённую игру, цель которой — отомстить всем, кто когда-то унизил его, даже если это разрушит жизнь его единственной возлюбленной.

«Левша»

Санкт-Петербург, конец XIX века. В императорском дворце откуда ни возьмись появляется миниатюрная механическая блоха. Это не просто игрушка, а гениальное изобретение, которое вызывает тревогу: у страны напряжённые отношения с Великобританией, и находка может оказаться частью шпионской игры. Кроме того, Александр III не потерпит превосходства иностранных инженеров. Расследование поручают амбициозному офицеру Петру Огарёву. Он горит желанием проявить себя перед императором, но быстро понимает, что дело требует уникальных навыков. Огарёв вынужден обратиться за помощью к легендарному Левше — талантливому мастеру-самоучке из Тулы, чья смекалка и золотые руки способны творить чудеса. Объединив усилия, они погружаются в водоворот детективных интриг и политических заговоров.