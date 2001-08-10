Воздушная гавань Сахалина обработала рекордный объем груза и пассажиров в праздники
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Аэровокзальный комплекс Южно-Сахалинска завершил новогодние каникулы с существенным превышением плановых показателей. С 25 декабря 2025 года по 11 января 2026 года пассажиропоток главной островной авиагавани вырос на 8%, а грузовой трафик также показал положительную динамику.
По данным предприятия, за указанный период аэровокзал обслужил 65 935 пассажиров. Ежедневно через терминал проходили около пяти тысяч человек, а пиковым днем стало 11 января, когда команда обслужила примерно 6 500 путешественников. "Эта цифра близка к показателям весенне-летнего периода и подтверждает высокий спрос на авиаперелёты вне зависимости от сезона", - отметил генеральный директор АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск" Руслан Степанец.
Наиболее востребованными направлениями у сахалинцев в праздники стали Владивосток, Хабаровск и Москва. По этим маршрутам аэровокзал обслужил 108, 104 и 64 рейса соответственно. Для перелётов, в частности в столицу, авиакомпании задействовали современные широкофюзеляжные самолеты, включая Boeing 777 и 747, Airbus A-350 и A-330.
Как рассказали ТИА "Острова" в аэровокзале, грузовая служба за каникулы обработала 441,4 тонны грузов и почты. Традиционный прирост негабаритного багажа сотрудники связали с активным началом горнолыжного сезона на острове. Предприятие фиксирует стабильный рост пассажиропотока ежемесячно с момента открытия в 2023 году, а с 2025 года отмечает и увеличение объёмов грузовых перевозок, ожидая сохранения положительной динамики в 2026 году.
