В Южно-Сахалинске БПЛА помогают выявлять наледь на крышах домов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске специалисты регионального управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности начали масштабный мониторинг кровель с помощью беспилотных летательных аппаратов. Эта мера позволяет выявить опасные скопления снега и наледи, которые не всегда заметны при наземном осмотре, и направлена на предупреждение чрезвычайных ситуаций в зимний период.

Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, воздушные дроны проводят детальную фото- и видеофиксацию каждого здания в микрорайонах. Начальник отдела управления Александр Сайкин подчеркнул, что технология обеспечивает высокую эффективность контроля. "Беспилотник передает четкое изображение и позволяет приблизиться к объекту на нужное расстояние для тщательного обследования", - пояснил специалист.

Полученные данные операторы передают в Государственную жилищную инспекцию и департамент городского хозяйства, которые затем направляют информацию в управляющие компании. На основе этих материалов профильные службы организуют работы по расчистке крыш. Мониторинг уже провели в микрорайонах Ново-Александровск и Луговое, а в Южно-Сахалинске он продолжается с начала зимы.

Работу по внедрению цифровых технологий в городское хозяйство власти региона ведут последовательно. Губернатор Валерий Лимаренко задал этот курс, который мэр Сергей Надсадин активно поддерживает. Именно такой подход позволил Южно-Сахалинску не только стать лидером в регионе, но и войти в тройку самых прогрессивных городов страны по устойчивому развитию по итогам 2025 года. Рейды с применением беспилотников продлятся на Сахалине весь зимний сезон.