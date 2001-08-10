Военнослужащие на Сахалине осваивают тактическую медицину
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине стартовал курс тактической медицины для военнослужащих Восточного военного округа, заключивших первые контракты с Министерством обороны Российской Федерации. Обучение направлено на то, чтобы мотострелки научились оказывать доврачебную помощь себе и товарищам в условиях, максимально приближённых к боевым, а также эффективно эвакуировать раненых под огнём противника.
Под руководством опытных инструкторов - специалистов медицинской службы и участников специальной военной операции - новобранцы осваивают применение как штатных, так и подручных средств для оказания первой помощи. Особое внимание уделяют навыкам самопомощи при ранениях различной степени тяжести, что повышает выживаемость личного состава в экстремальных ситуациях.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, занятия проходят на полигоне "Троицкий", где гвардейцы армейского корпуса ВВО отрабатывают действия по приближению к условно раненному бойцу, извлечению его из боевой машины и последующей эвакуации с поля боя. Главная цель курса - обеспечить мотострелковые подразделения практическими навыками оказания первой медицинской помощи и отработать различные тактические способы спасения раненых в условиях активного противодействия.
