Жителей Южно-Сахалинска приглашают покупать треску, навагу и минтай

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

16 января жители и гости областного центра могут приобрести доступную рыбу в нескольких торговых точках. Обращаем ваше внимание, что ассортимент отличается в каждой конкретной точке реализации.

Навага по цене 100 руб/кг продается по следующим адресам:

- м-н «Море рыбы», пр. Коммунистический, 19 с 11:00;

- м-н «Море рыбы», пр. Мира, 280 В, (ТЦ «Рай») с 11:00;

- м-н «Море рыбы», пр. Мира, 229/5 (у ТЦ «Янтарь»), с 11:00;

- м-н «Море рыбы», пр. Мира, 9 с 11.00;

- пл/р-н Луговое, ул. Дружбы, 56, с 11:00;

- пл/р-н Ново-Александровск, ул.3-я Строительная, 4Б (м-н «Надежда») с 10:00;

-⁠ пр. Мира, 229 (ТЦ «Янтарь», торговые места № 8-10) с 13:00;

-⁠ ул. Емельянова, 31/2 с 13:00;

-⁠ ул. Ленина, 252Б, (ТЦ «Техник», торговое место Д 10) с 13.00.



Минтай по цене 92 руб/кг можно купить:

- пр/р-н Луговое, ул. Дружбы, 56, с 11:00;

- ул. Пограничная 26 (возле ТЦ «Янтарь») с 11:00.

Треска по цене 127 руб/кг реализуется:

- ул. Пограничная 26 (возле ТЦ «Янтарь») с 11:00.