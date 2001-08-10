Жителей Южно-Сахалинска приглашают покупать треску, навагу и минтай
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
16 января жители и гости областного центра могут приобрести доступную рыбу в нескольких торговых точках. Обращаем ваше внимание, что ассортимент отличается в каждой конкретной точке реализации.
Навага по цене 100 руб/кг продается по следующим адресам:
- м-н «Море рыбы», пр. Коммунистический, 19 с 11:00;
- м-н «Море рыбы», пр. Мира, 280 В, (ТЦ «Рай») с 11:00;
- м-н «Море рыбы», пр. Мира, 229/5 (у ТЦ «Янтарь»), с 11:00;
- м-н «Море рыбы», пр. Мира, 9 с 11.00;
- пл/р-н Луговое, ул. Дружбы, 56, с 11:00;
- пл/р-н Ново-Александровск, ул.3-я Строительная, 4Б (м-н «Надежда») с 10:00;
- пр. Мира, 229 (ТЦ «Янтарь», торговые места № 8-10) с 13:00;
- ул. Емельянова, 31/2 с 13:00;
- ул. Ленина, 252Б, (ТЦ «Техник», торговое место Д 10) с 13.00.
Минтай по цене 92 руб/кг можно купить:
- пр/р-н Луговое, ул. Дружбы, 56, с 11:00;
- ул. Пограничная 26 (возле ТЦ «Янтарь») с 11:00.
Треска по цене 127 руб/кг реализуется:
- ул. Пограничная 26 (возле ТЦ «Янтарь») с 11:00.
