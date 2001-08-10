Сахалинские священнослужители освятят артезианскую скважину перед Крещением Господним

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Крещение Господне компания "РВК-Сахалин" предоставит православному приходу Южно-Сахалинска цистерну чистой артезианской воды. Как и в прежние годы, эту инициативу компания реализует на добровольческой основе по просьбе архиепископа Никанора.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе "РВК-Сахалин", водовоз доставит 10 кубометров воды к приходу Святителя Николая Чудотворца на проспекте Мира, 379. Воду для обряда возьмут из артезианской скважины водозабора "Отдаленный". Священнослужители освятят ее непосредственно на территории прихода.

Генеральный директор компании Алексей Смоленский отметил, что поддержка праздника стала для водоканала доброй традицией. Он подчеркнул, что компания обеспечивает не только религиозную составляющую, но и строгое соблюдение качественных регламентов, чтобы горожане получили проверенную чистую воду высшего качества.

Набрать освященную воду все желающие смогут в сам день праздника, 19 января, с 9:00 до 19:00. Опыт предыдущих лет показывает, что объема привезенной цистерны хватает для всех прихожан.