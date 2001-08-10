Сахалинские священнослужители освятят артезианскую скважину перед Крещением Господним
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Крещение Господне компания "РВК-Сахалин" предоставит православному приходу Южно-Сахалинска цистерну чистой артезианской воды. Как и в прежние годы, эту инициативу компания реализует на добровольческой основе по просьбе архиепископа Никанора.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе "РВК-Сахалин", водовоз доставит 10 кубометров воды к приходу Святителя Николая Чудотворца на проспекте Мира, 379. Воду для обряда возьмут из артезианской скважины водозабора "Отдаленный". Священнослужители освятят ее непосредственно на территории прихода.
Генеральный директор компании Алексей Смоленский отметил, что поддержка праздника стала для водоканала доброй традицией. Он подчеркнул, что компания обеспечивает не только религиозную составляющую, но и строгое соблюдение качественных регламентов, чтобы горожане получили проверенную чистую воду высшего качества.
Набрать освященную воду все желающие смогут в сам день праздника, 19 января, с 9:00 до 19:00. Опыт предыдущих лет показывает, что объема привезенной цистерны хватает для всех прихожан.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:08 13 Января ВТБ выдал на Сахалине первые кредиты по обновленной программе дальневосточной ипотеки
15:44 12 Января В Южно-Сахалинске общественный совет избрал новое руководство
13:04 13 Января Сахалинские полицейские возбудили три уголовных дела по фактам интернет-мошенничества
09:37 12 Января За неделю на Сахалине задержали почти 70 пьяных водителей
12:27 30 Декабря В Южно-Сахалинске подвели итоги года в сфере образования
15:38 29 Декабря Судебные приставы выдворили с Сахалина группу нелегальных мигрантов
15:09 19 Декабря По стоимости красной икры на Дальнем Востоке Сахалин занял 5-е место
09:57 30 Декабря С декабря увеличен повышающий коэффициент за отсутствие индивидуальных приборов учета воды
Выбор редакции
- 09:04 Вчера Школьникам расскажут о заповедных территориях Сахалина
- 11:36 15 Января Треску, навагу и минтай предлагают приобрести жителям Южно-Сахалинска
- 10:39 15 Января Школьница из Сахалинской области установила абсолютный рекорд на соревнованиях по пулевой стрельбе
- 16:38 14 Января В Южно-Сахалинске стартовал приём заявок на "Зимний фотокросс"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?