На Сахалине и Курилах благоустроили более 200 общественных пространств за шесть лет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в России реализовали уже более 1,1 тысячи проектов по благоустройству малых городов и исторических поселений. Как рассказали ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области, островной регион активно участвует в этой программе и с 2019 года преобразил свыше 200 общественных территорий, вовлекая в процесс самих жителей.

Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин подчеркнул, что Всероссийский конкурс лучших проектов городской среды зарекомендовал себя как эффективный инструмент развития населенных пунктов. По его словам, конкурс позволяет создавать именно те места, в которых нуждаются люди, поскольку в процесс вовлекают и жителей, и профессиональное сообщество.

Министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Аристархов отметил, что каждый реализованный проект - это не просто новая зона отдыха, а полноценная точка притяжения, которая меняет качество жизни и облик городов. Он добавил, что рост удовлетворенности жителей стал результатом слаженной работы властей, экспертов и, что особенно важно, активного участия самих горожан, которые через голосования определяют будущее своих улиц и дворов.

Благодаря победам в федеральном конкурсе в регионе уже преобразили ключевые общественные пространства. В Южно-Сахалинске обновили набережную реки Рогатка, в Корсакове — набережную реки Корсаковка, а в Долинске создали Янтарный парк. На Курильских островах реализовали проект «Тайны айнов», благоустроив пешеходную дорожку от села Китовое до Курильска, а в Южно-Курильске обустроили пешеходную лестницу со смотровой площадкой в рамках проекта «Спящая красавица».