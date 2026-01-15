На Сахалине и Курилах благоустроили более 200 общественных пространств за шесть лет
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в России реализовали уже более 1,1 тысячи проектов по благоустройству малых городов и исторических поселений. Как рассказали ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области, островной регион активно участвует в этой программе и с 2019 года преобразил свыше 200 общественных территорий, вовлекая в процесс самих жителей.
Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин подчеркнул, что Всероссийский конкурс лучших проектов городской среды зарекомендовал себя как эффективный инструмент развития населенных пунктов. По его словам, конкурс позволяет создавать именно те места, в которых нуждаются люди, поскольку в процесс вовлекают и жителей, и профессиональное сообщество.
Министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Аристархов отметил, что каждый реализованный проект - это не просто новая зона отдыха, а полноценная точка притяжения, которая меняет качество жизни и облик городов. Он добавил, что рост удовлетворенности жителей стал результатом слаженной работы властей, экспертов и, что особенно важно, активного участия самих горожан, которые через голосования определяют будущее своих улиц и дворов.
Благодаря победам в федеральном конкурсе в регионе уже преобразили ключевые общественные пространства. В Южно-Сахалинске обновили набережную реки Рогатка, в Корсакове — набережную реки Корсаковка, а в Долинске создали Янтарный парк. На Курильских островах реализовали проект «Тайны айнов», благоустроив пешеходную дорожку от села Китовое до Курильска, а в Южно-Курильске обустроили пешеходную лестницу со смотровой площадкой в рамках проекта «Спящая красавица».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:08 13 Января ВТБ выдал на Сахалине первые кредиты по обновленной программе дальневосточной ипотеки
15:44 12 Января В Южно-Сахалинске общественный совет избрал новое руководство
13:04 13 Января Сахалинские полицейские возбудили три уголовных дела по фактам интернет-мошенничества
09:37 12 Января За неделю на Сахалине задержали почти 70 пьяных водителей
12:27 30 Декабря В Южно-Сахалинске подвели итоги года в сфере образования
15:38 29 Декабря Судебные приставы выдворили с Сахалина группу нелегальных мигрантов
15:09 19 Декабря По стоимости красной икры на Дальнем Востоке Сахалин занял 5-е место
09:57 30 Декабря С декабря увеличен повышающий коэффициент за отсутствие индивидуальных приборов учета воды
Выбор редакции
- 09:04 Вчера Школьникам расскажут о заповедных территориях Сахалина
- 11:36 15 Января Треску, навагу и минтай предлагают приобрести жителям Южно-Сахалинска
- 10:39 15 Января Школьница из Сахалинской области установила абсолютный рекорд на соревнованиях по пулевой стрельбе
- 16:38 14 Января В Южно-Сахалинске стартовал приём заявок на "Зимний фотокросс"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?