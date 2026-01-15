На Сахалине стрелки-зенитчики ВВО учатся поражать воздушные цели на современном тренажере

На полигонах Сахалинской области начался новый этап обучения военнослужащих противовоздушной обороны Восточного военного округа работе на переносных зенитно-ракетных комплексах "Игла". Основную группу обучающихся составляют недавно прибывшие в части контрактники, которым предстоит в ближайшее время выполнить реальные боевые пуски.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО, программа подготовки стартовала на полигоне "Троицкий". Инструкторы, имеющие опыт участия в специальной военной операции, проводят занятия с военнослужащими на современных электронных тренажерах, полностью имитирующих ПЗРК "Игла". В ходе этих тренировок бойцы отрабатывают алгоритмы поражения различных воздушных целей, включая самолеты, вертолеты и беспилотные летательные аппараты.

Особое внимание инструкторы уделяют навыкам визуального определения дистанции до цели, а также правильной оценке скорости и направления ее движения. На текущем этапе военнослужащие выполняют электронные учебные пуски по имитаторам техники условного противника. Впоследствии контрактники применят полученные знания на практике.

Финальной частью курса станут реальные боевые стрельбы. Для их проведения военнослужащие переедут на полигон "Успеновский", который принадлежит гвардейскому армейскому корпусу ВВО. Там расчеты произведут пуски боевых ракет по осветительным мишеням, которые выпустят из 120-мм минометов "Сани". Эти учения подтвердят готовность зенитчиков к выполнению задач по противовоздушной обороне.