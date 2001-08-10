Тихоокеанское
Жителей и гостей Южно-Сахалинска зовут покупать рыбу по доступным ценам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня 13 января жители и гости областного центра могут приобрести свежую рыбу.

Торговля осуществляется по адресам:

Навага по цене 100 руб/кг

- м-н «Море рыбы», пр. Коммунистический, 19;

- м-н «Море рыбы», пр. Мира, 280 В, (ТЦ «Рай»);

- м-н «Море рыбы», пр. Мира, 229/5 (у ТЦ «Янтарь»);

- ⁠м-н «Море рыбы», пр. Мира,19.

 Минтай по цене 92 руб/кг:

- пл/р-н Луговое, ул. Дружбы, 56;

- треска по цене 127 руб/кг;

- ул. Пограничная, 26 (у ТЦ «Янтарь»).

