Сахалинцам рассказали, как правильно утилизировать елку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Новогодние праздники отгремели и настала пора задуматься о дальнейшей судьбе главного праздничного символа - елки. В нашей стране раздельный сбор и грамотную утилизацию отходов помогает развивать национальный проект "Экологическое благополучие". Чтобы пушистые красавицы не превращались в стихийные свалки во дворах и лесах, министерство ЖКХ напоминает островитянам о правилах цивилизованного прощания с деревьями.
Живые ели и сосны запрещено выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Специалисты поясняют, что граждане могут оставлять деревья в отсеках, предназначенных для крупногабаритных отходов. Кроме того, перед утилизацией с них необходимо убрать все украшения, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.
- Мы просим граждан проявить сознательность и уважение к работе регионального оператора. Правильно подготовленные деревья гораздо проще и безопаснее транспортировать и перерабатывать. Также убедительная просьба к управляющим компаниям: содержите контейнерные площадки в чистоте и своевременно производите расчистку от снега для возможности беспрепятственного проезда специализированной техники, - отметил первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Александр Ли.
В этом году организовано 4 официальных пункта приема елей:
1. Долинск: свалка ТБО, в 3 км севернее города. Режим работы: по пятницам с 10:00 до 16:00, по субботам с 10:00 до 13:00.
2. Холмск: ул. Портовая, 7. Прием с 12 января по 1 марта 2026 года. Режим работы: по пятницам с 14:00 до 21:00, по выходным дням с 12:00 до 21:00.
3. Углегорск: свалка ТБО. Режим работы: в будние дни с 09:00 до 17:00.
4. Ноглики: район ул. Буровиков, д. 1а. Ежедневно с 12 января по 1 марта 2026 года с 10:00 до 16:00, кроме субботы и воскресенья.
В других населенных пунктах, в том числе в областном центре, жителей просят складировать деревья на контейнерных площадках в отсеках под крупногабаритные отходы. Нельзя выбрасывать ели в сами контейнеры, в лес, во дворах и в других не предназначенных для этого местах, поскольку это ведет к загрязнению окружающей среды. Соблюдение этих правил предотвращает захламление придомовых территорий. Нарушения грозят административными штрафами.
Собранные ели планируется измельчать и утилизировать в качестве пересыпочного материала на свалках и полигонах области. К сожалению, в большинстве случаев, такие отходы нельзя передавать, например, в зоопарки или приюты, поскольку ели зачастую загрязнены остатками мишуры, елочных игрушек, имеют синтетический специфический запах. Для животных такие деревья могут быть опасны.
