С начала года сотрудники сахалинского водоканала устранили 130 повреждений на сетях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала 2026 года аварийные бригады компании "РВК-Сахалин" устранили более 130 повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения по заявкам жителей Южно-Сахалинска. Основной причиной обращений горожан в праздничные дни стали засоры канализационных систем.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе предприятия, за время новогодних каникул специалисты ликвидировали 120 засоров. Чаще всего аварийные ситуации возникали из-за попадания в канализацию остатков праздничной еды, жира, средств гигиены и влажных салфеток, которые образуют плотные пробки. Кроме того, с 1 по 12 января бригады водоканала устранили пять повреждений на сетях водоснабжения, в том числе одно - в микрорайоне Дальний.

Все инженерные системы города работали в штатном режиме благодаря заблаговременно составленному графику дежурств. Специалисты оперативно фиксировали и устраняли незначительные сбои, что позволило жителям не ощущать неудобств. Безостановочно функционировала и лаборатория компании, сотрудники которой ежечасно, включая ночное время, проводили не менее 135 исследований качества воды по ключевым показателям.

С 12 января к обычному графику работы вернулись сотрудники Центра обслуживания абонентов "РВК-Сахалин".