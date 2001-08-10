Горячая линия ЖКХ Сахалина приняла почти 18 тысяч обращений за год
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители Сахалинской области в 2025 году активно использовали единую горячую линию ЖКХ. По инициативе губернатора Валерия Лимаренко операторы кол-центра приняли 17 953 обращения, что на полторы тысячи больше, чем годом ранее.
Больше всего звонков поступило от жителей Южно-Сахалинска - почти 11,5 тысяч. В тройку лидеров по количеству обращений также вошли Холмский и Долинский районы. Как рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ, реже всего на линию звонили жители отдалённых территорий: Северо-Курильского, Смирныховского и Ногликского районов.
Чаще всего сахалинцы жаловались на проблемы с уборкой дворов - такие заявки составили более 4 тысяч. Второе место заняли вопросы обслуживания многоквартирных домов. Также жителей региона волновали проблемы с теплоснабжением, вывозом мусора и водоснабжением.
"По любым поводам, касающимся содержания дома, всегда звоню на горячую линию. До управляющей компании сложно дозвониться, а в кол-центр оставить заявку просто", - поделилась южносахалинка Анна Гильденкова. Начальник управления информации ЖКХ Татьяна Букреева отметила, что за пять лет работы линия приняла свыше 86 тысяч заявок, став простым и доступным способом решения коммунальных вопросов.
Обратиться на горячую линию жители могут с понедельника по субботу по телефону 8 800-302-00-65 или через мессенджер MAX.
