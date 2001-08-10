Тихоокеанское
Военные Восточного округа исполнили более 2300 детских желаний

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Командование Восточного военного округа (ВВО) подвело итоги масштабной новогодней благотворительной инициативы «Ёлка желаний». В результате акции, охватившей военные городки от Бурятии до Приморья, военнослужащие исполнили свыше 2300 заветных желаний детей из семей личного состава.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО, акция официально стартовала в декабре в Хабаровске на базе Окружного дома офицеров. Этот символический запуск дал начало целой серии праздничных мероприятий во всех дальневосточных гарнизонах. Командиры соединений и частей лично участвовали в торжественных событиях, где они зачитывали детские письма и обещали выполнить каждую просьбу.

Содержание писем оказалось крайне разнообразным. Одни ребята получили в подарок современные гаджеты, спортивный инвентарь или музыкальные инструменты. Другие дети, мечтавшие познакомиться с армейской жизнью, приобрели уникальный опыт: они катались на танках Т-80БВМ, пробовали себя в стрельбе из пулемётов и снайперских винтовок, управляли беспилотниками и посещали специализированные учебные центры с тренажёрами.

Проведённая кампания продемонстрировала системную работу командования округа по поддержке семей военнослужащих. Исполнение тысяч детских мечтаний стало практическим подтверждением того, что армейское сообщество выступает не только надёжным защитником страны, но и большой сплочённой семьёй, способной создавать новогодние чудеса.

