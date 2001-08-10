В Южно-Сахалинске нерадивые "управляйки" накажут за некачественную уборку снега
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация Южно-Сахалинска ужесточила контроль за расчисткой дворов после двух мощных циклонов, обрушившихся на город в новогодние каникулы. Мэр Сергей Надсадин на оперативном штабе потребовал от управляющих компаний мобилизовать все силы, а по фактам халатности поручил подготовить материалы для передачи в прокуратуру.
Как рассказал начальник отдела муниципального жилищного контроля Александр Чучков, сотрудники ведомства ведут мониторинг с раннего утра, а все УК приступили к работе. Директор ООО "ЖЭУ-3" Антон Гринь доложил, что его организация, обслуживающая 62 многоквартирных дома, работает со снегопадами ежедневно, используя снегороторы, погрузчики и самосвалы. Гринь отметил, что на полную расчистку обычно требуется около трёх дней, и компания планирует уложиться в срок, поддерживая связь с жителями через мессенджеры.
Как сообщили ТИА "Острова" в мэрии, обсуждение продолжилось на штабе под председательством и.о. вице-мэра Андрея Стёпина с участием руководителей УК, прокуратуры, ДГХ и ГЖИ. Участники отметили недопустимые случаи, когда на 40 домов приходится всего одна единица техники. Отдельный акцент сделали на устранении колейности, расчистке дворов без тротуаров, безопасности колодцев и своевременной очистке скатных крыш.
В отношении ряда компаний, включая "ЖЭУ-1", "Глорию", "Аврору", "СНВ", "Кипарис" и ТСЖ "Ветеран", уже рассматривают материалы для передачи в надзорные органы.
