На севере Сахалина прогнозируют метель и лавинную опасность

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На севере Сахалина в ближайшие сутки ожидаются мощные метели, а в Смирныховском и Александровск-Сахалинском районах прогнозируют высокую лавинную опасность. Вечером 12 января и ночью 13 января по прогнозу синоптиков в северной части острова пройдёт сильный и очень сильный снег.

Как сообщили ТИА "Острова" в ГУ МЧС России по Сахалинской области, в Ногликском и Охинском районах ветер усилится до 22-27 метров в секунду, что вызовет метель. Параллельно 13 января сохранится лавиноопасная обстановка на территории Смирныховского и Александровск-Сахалинского муниципальных образований.

Специалисты МЧС взяли под контроль ситуацию, связанную с прохождением циклона. Жителям северных районов острова рекомендуют соблюдать осторожность, по возможности воздержаться от поездок и выездов в горную местность, а также следить за официальными штормовыми предупреждениями.