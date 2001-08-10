В Южно-Сахалинске общественный совет избрал новое руководство
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске общественный совет при городской администрации подвёл итоги работы за год и определил задачи на 2026-й. На итоговом заседании члены совета избрали новое руководство и обсудили планы по взаимодействию с властью по ключевым вопросам жизни города.
Как сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, вице-мэр Дмитрий Хайбриев поблагодарил общественников за активную позицию, отметив, что совет стал важной площадкой для диалога между властью и горожанами. Ключевым решением заседания стало избрание председателя - им большинством голосов выбрали Алёну Силачёву. Она поблагодарила коллег за доверие и отдельно отметила всех, кто поддерживает гуманитарные миссии, напомнив о своей поездке в Донбас, где от имени совета, Народного фронта и Комитета семей воинов Отечества передали бойцам оборудование для центра психологической реабилитации.
Также совет утвердил заместителей председателя. Ими стали известная горожанам активистка Иоланта Барановская, которая помогает семьям участников СВО, "серебряным" волонтёрам и людям с ограниченными возможностями, а также эксперт в сфере ЖКХ и благоустройства Евгений Любый.
Состав совета пополнили представитель спортивного сообщества - президент клуба олимпийского тхэквондо "Торнадо" Павел Ри и член правления региональной Ассоциации ветеранов СВО Юрий Молодцов. Последний отметил, что особое внимание в своей работе уделит поддержке вернувшихся из зоны СВО бойцов и их адаптации. В 2026 году команда совета продолжит работу по основным направлениям развития города, стремясь сделать жизнь южносахалинцев более комфортной.
