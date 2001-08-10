Сахалинцы в новогодние каникулы сдали на переработку более 1,7 тонн вторсырья
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В новогодние каникулы сахалинцы показали рекордную активность, сдав на переработку более 1,7 тонн вторсырья. Это почти на 200 килограммов больше, чем за аналогичный период прошлого года, причём жители региона принесли в два раза больше стекла.
Пункт приёма на улице Емельянова, 14, который работает в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие", не закрывался в праздники. За первую декаду января сотрудники провели 206 приёмных операций, тогда как в 2025 году их было 136. Как рассказали ТИА "Острова" в АО "Управление по обращению с отходами", общий вес сданных материалов составил 1756 килограммов, из которых более 800 кг пришлось на стекло, свыше 500 кг - на картон, а по 200 кг - на пластик и книги.
Специалист по работе с вторичными ресурсами Анастасия Ченских отметила положительную динамику и рост числа осознанно сортирующих отходы горожан. На пункте также действует мини-библиотека по принципу "прочитал - дай почитать другому", что помогает уменьшать количество бумажных отходов. Пункт работает ежедневно с 9:00 до 20:00 (обед с 14:00 до 15:00) и принимает пластиковые бутылки, тару, картон, книги, плёнку и стекло за символическое вознаграждение. Компания выразила благодарность жителям области за ответственный подход к раздельному сбору.
