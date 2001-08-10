Военнослужащие на Сахалине осваивают гранатомёт РПГ-7В
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине новобранцы-контрактники гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа приступили к освоению ручного противотанкового гранатомёта РПГ-7В. Под руководством опытных инструкторов - участников специальной военной операции - они проходят теоретическую подготовку и практические занятия на полигоне.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО, на теоретических занятиях военнослужащие изучили тактико-технические характеристики гранатомёта, виды боеприпасов и наиболее уязвимые места бронированной техники, в том числе зарубежного производства. Мотострелки также учатся определять исходные данные для стрельбы с учётом ветра, правильно оборудовать и маскировать огневые позиции.
На полигоне "Троицкий" бойцы отрабатывают практические навыки, ведя огонь из специального учебного приспособления ПУС-7, которое позволяет имитировать выстрел из РПГ-7 с использованием штатного прицела. Инструкторы учат будущих гранатомётчиков использовать как механические, так и оптические прицелы. В ближайшее время военнослужащим предстоят боевые стрельбы из РПГ-7В по мишеням, имитирующим танки и легкобронированную технику условного противника.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
18:33 8 Января Сахалинскую Декаду спорта и здоровья завершили "Рождественской лыжней"
18:37 8 Января Сахалинца пытались убить во сне, но он оказал сопротивление и выжил
09:37 Вчера За неделю на Сахалине задержали почти 70 пьяных водителей
15:44 Вчера В Южно-Сахалинске общественный совет избрал новое руководство
12:27 30 Декабря В Южно-Сахалинске подвели итоги года в сфере образования
15:42 13 Декабря Петр Фрадков посетил Сахалинскую область с рабочим визитом
15:38 29 Декабря Судебные приставы выдворили с Сахалина группу нелегальных мигрантов
15:09 19 Декабря По стоимости красной икры на Дальнем Востоке Сахалин занял 5-е место
Выбор редакции
- 12:01 Вчера Сахалинская сноубордистка завоевала золото и бронзу на Кубке России
- 09:39 Вчера В Сахалинской библиотеке обсудили философию повести "Старик и море"
- 16:02 30 Декабря Сахалинские сноубордисты открыли соревновательный сезон
- 11:20 29 Декабря Сахалинцы определили победителей Новогоднего турнира по настольному теннису
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?