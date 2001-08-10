Военнослужащие на Сахалине осваивают гранатомёт РПГ-7В

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине новобранцы-контрактники гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа приступили к освоению ручного противотанкового гранатомёта РПГ-7В. Под руководством опытных инструкторов - участников специальной военной операции - они проходят теоретическую подготовку и практические занятия на полигоне.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО, на теоретических занятиях военнослужащие изучили тактико-технические характеристики гранатомёта, виды боеприпасов и наиболее уязвимые места бронированной техники, в том числе зарубежного производства. Мотострелки также учатся определять исходные данные для стрельбы с учётом ветра, правильно оборудовать и маскировать огневые позиции.

На полигоне "Троицкий" бойцы отрабатывают практические навыки, ведя огонь из специального учебного приспособления ПУС-7, которое позволяет имитировать выстрел из РПГ-7 с использованием штатного прицела. Инструкторы учат будущих гранатомётчиков использовать как механические, так и оптические прицелы. В ближайшее время военнослужащим предстоят боевые стрельбы из РПГ-7В по мишеням, имитирующим танки и легкобронированную технику условного противника.