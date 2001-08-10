13:06, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
По заснеженным дорогам Кунашира шатается медведь
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Кунашире заметили медведя, который по непонятным причинам не уснул. Косолапый не спеша шёл по заснеженной дороге на 13 км, пишет astv.ru.
Кадры опубликовал Telegram-канал @tourismKunashirShikotan:
Отмечается, что медведя наблюдают не в первый раз. Ранее также публиковали следы хищника на побережье недалеко от мыса Столбчатого.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
18:33 8 Января Сахалинскую Декаду спорта и здоровья завершили "Рождественской лыжней"
18:37 8 Января Сахалинца пытались убить во сне, но он оказал сопротивление и выжил
09:37 Вчера За неделю на Сахалине задержали почти 70 пьяных водителей
15:44 Вчера В Южно-Сахалинске общественный совет избрал новое руководство
12:27 30 Декабря В Южно-Сахалинске подвели итоги года в сфере образования
15:42 13 Декабря Петр Фрадков посетил Сахалинскую область с рабочим визитом
15:38 29 Декабря Судебные приставы выдворили с Сахалина группу нелегальных мигрантов
15:09 19 Декабря По стоимости красной икры на Дальнем Востоке Сахалин занял 5-е место
Выбор редакции
- 12:01 Вчера Сахалинская сноубордистка завоевала золото и бронзу на Кубке России
- 09:39 Вчера В Сахалинской библиотеке обсудили философию повести "Старик и море"
- 16:02 30 Декабря Сахалинские сноубордисты открыли соревновательный сезон
- 11:20 29 Декабря Сахалинцы определили победителей Новогоднего турнира по настольному теннису
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?