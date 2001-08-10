По заснеженным дорогам Кунашира шатается медведь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Кунашире заметили медведя, который по непонятным причинам не уснул. Косолапый не спеша шёл по заснеженной дороге на 13 км, пишет astv.ru.

Кадры опубликовал Telegram-канал @tourismKunashirShikotan:

Отмечается, что медведя наблюдают не в первый раз. Ранее также публиковали следы хищника на побережье недалеко от мыса Столбчатого.