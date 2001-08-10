Сахалинцы могут поздравить близких новогодними ИИ-открытками

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск, РФ — Цифровая экосистема МТС поможет поздравить близких и друзей с Новым Годом открыткой, созданной при помощи искусственного интеллекта. Используя технологию Big Data, компания предлагает отправителям и получателям открыток персонализированные предложения и бонусы.

Чтобы создать ИИ-открытку, пользователю нужно перейти на сайт проекта, загрузить фото получателя, выбрать стиль изображения для генерации (аниме, видеоигры, зимняя сказка и другие) и фон. ИИ обработает фото в выбранной стилистике и напишет текст. Затем пользователю останется отправить получателю ссылку на открытку.

Если отправитель и/или получатель открытки являются абонентами МТС, они получат персональные предложения. Технологии Big Data МТС благодаря обезличенному анализу предпочтений абонентов позволят подобрать для каждого наиболее подходящий подарок: пакеты минут и гигабайт, скидки на связь, популярные онлайн-кинотеатры, промокоды на сервис облачного гейминга Fog Play, специальные предложения для сервисов линейки VoiceTech: интеллектуальная запись звонков, «Защитник».