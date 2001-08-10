За 12 лет в Сахалинской области капитально отремонтировали две тысячи домов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За двенадцать лет реализации региональной программы капитального ремонта в Сахалинской области привели в порядок более двух тысяч многоквартирных домов, что кардинально улучшило жилищные условия почти для 300 тысяч человек. Программа, стартовавшая в 2014 году, стала крупнейшим инфраструктурным проектом в жилищной сфере региона, охватив как крупные города, так и отдалённые территории.
Как рассказали ТИА "Острова" в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области, перед специалистами стояла задача не просто обновить фасады, а остановить процессы разрушения в зданиях, где срок службы ключевых конструкций давно истёк. За эти годы работники отремонтировали 1482 крыши и 876 фасадов, а суммарная площадь обновлённых кровель превысила 1,585 млн квадратных метров. Особое внимание уделили замене внутридомовых инженерных систем, заменив в общей сложности три тысячи сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения.
Лидером по объёмам выполненных работ стал Южно-Сахалинск, где в 729 домах отремонтировали около 1,6 тысячи конструктивных элементов. Отдельной сложной задачей стал капремонт в отдалённых районах, таких как Курильские острова, где короткий строительный сезон и логистические трудности потребовали особого подхода - там работы провели в 156 домах. Помимо плановых объектов, подрядчики в 2025 году восстановили крыши и сети в домах, пострадавших от пожара в Александровск-Сахалинском и Невельске, а также оперативно отремонтировали 42 кровли после землетрясения в Северо-Курильске.
Программа капитального ремонта рассчитана до 2043 года, и на федеральном уровне уже рассматривают вопрос о её продлении. Фонд продолжит работу, чтобы жилищный фонд Сахалинской области соответствовал современным стандартам безопасности и комфорта.
