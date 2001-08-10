Россельхознадзор зафиксировал рост экспорта рыбы из Приморья и с Сахалина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Приморье и Сахалинская область нарастили объемы экспорта рыбы и морепродуктов в последнюю неделю декабря. Россельхознадзор оформил на 20 тысяч тонн больше продукции, чем неделей ранее, что свидетельствует об активизации поставок перед новогодними праздниками.
С 15 по 21 декабря 2025 года специалисты Приморского межрегионального управления Россельхознадзора оформили на экспорт 931 партию рыбы и морепродуктов общим весом 50,6 тысячи тонн. За аналогичный период неделей ранее этот показатель составлял 30,7 тысячи тонн. Таким образом, общий объем отгрузок вырос в 1,6 раза.
За отчетный период ведомство выпустило 389 ветеринарных сертификатов формы 5i на продукцию водного промысла, причем 38 из них оформили на Сахалине. Для партий водных биологических ресурсов инспекторы подготовили 635 сертификатов здоровья, включая 76 для островного региона. Основным направлением экспорта стал Китай, куда направили 593 партии, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на данные Приморского межрегионального управления Россельхознадзора. Также продукцию поставили в Республику Корея, Вьетнам и страны Европейского союза.
Параллельно с экспортными операциями специалисты Россельхознадзора продолжают усиленный контроль качества. За неделю они отобрали 334 пробы от подконтрольной продукции, включая шесть проб на Сахалине. Большая часть проверок, 277 проб, прошла по обращениям владельцев продукции, что демонстрирует вовлеченность бизнеса в вопросы безопасности.
Комментарии - 2
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:09 19 Декабря По стоимости красной икры на Дальнем Востоке Сахалин занял 5-е место
09:48 19 Декабря Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на предновогоднюю ярмарку
10:56 17 Декабря Сахалинские аграрии успешно испытали новые сорта картофеля
15:15 19 Декабря В Южно-Сахалинске задержали ранее судимого мужчину за кражу игровой консоли
14:07 25 Ноября Кинологи и водолазы участвуют в поисках ребенка, пропавшего на Сахалине
11:00 28 Ноября Студенты-экологи Сахалина разработали проекты по защите островной природы
08:50 26 Ноября Пропавший в Томаринском районе ребенок найден живым
09:02 24 Ноября Сахалинские автоинспекторы за выходные задержали 92 нетрезвых и лишенных прав водителя
Выбор редакции
- 10:14 Вчера Более 350 сахалинских пловцов вступили в гонку за награды региональных соревнований
- 16:07 22 Декабря Музей книги Чехова открыл новогоднюю выставку-квест петербургского художника
- 10:45 22 Декабря Сахалинские силачи разыграли медали в традиционном мас-рестлинге
- 09:18 18 Декабря Сахалинцев приглашают на новогоднюю сказку "Щелкунчик"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?