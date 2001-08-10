Россельхознадзор зафиксировал рост экспорта рыбы из Приморья и с Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Приморье и Сахалинская область нарастили объемы экспорта рыбы и морепродуктов в последнюю неделю декабря. Россельхознадзор оформил на 20 тысяч тонн больше продукции, чем неделей ранее, что свидетельствует об активизации поставок перед новогодними праздниками.

С 15 по 21 декабря 2025 года специалисты Приморского межрегионального управления Россельхознадзора оформили на экспорт 931 партию рыбы и морепродуктов общим весом 50,6 тысячи тонн. За аналогичный период неделей ранее этот показатель составлял 30,7 тысячи тонн. Таким образом, общий объем отгрузок вырос в 1,6 раза.

За отчетный период ведомство выпустило 389 ветеринарных сертификатов формы 5i на продукцию водного промысла, причем 38 из них оформили на Сахалине. Для партий водных биологических ресурсов инспекторы подготовили 635 сертификатов здоровья, включая 76 для островного региона. Основным направлением экспорта стал Китай, куда направили 593 партии, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на данные Приморского межрегионального управления Россельхознадзора. Также продукцию поставили в Республику Корея, Вьетнам и страны Европейского союза.

Параллельно с экспортными операциями специалисты Россельхознадзора продолжают усиленный контроль качества. За неделю они отобрали 334 пробы от подконтрольной продукции, включая шесть проб на Сахалине. Большая часть проверок, 277 проб, прошла по обращениям владельцев продукции, что демонстрирует вовлеченность бизнеса в вопросы безопасности.