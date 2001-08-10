Южно-Сахалинск получил 117 миллионов рублей в бюджет благодаря работе Совета по безопасности
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На заключительном в этом году заседании Совета экономической безопасности городского округа представители администрации подвели итоги финансово-контрольной деятельности. Основная задача Совета — обеспечивать стабильное пополнение городского бюджета за счет работы с задолженностями по налогам, аренде и платежам за муниципальное имущество.
Члены Совета рассмотрели вопросы, связанные с погашением долгов юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами. Речь шла о недоимках по НДФЛ, земельному налогу, налогу по УСН и арендным платежам за землю. Как рассказали ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, всем должникам направят официальные требования погасить задолженность до 25 декабря текущего года.
Исполняющая обязанности директора департамента экономического развития Ирина Вовк отметила положительную динамику работы. «Сумма погашенной задолженности у нас от года к году растет. Фактически, если просмотреть с 2023 года, эта сумма увеличилась на 30 миллионов рублей», — подчеркнула она.
Вице-мэр Южно-Сахалинска Виталий Данилов озвучил ключевые итоги года. На заседаниях Совета рассмотрели дела 141 юридического лица, 36 индивидуальных предпринимателей и 6 граждан. Общая сумма возвращенных средств по налоговым и арендным платежам составила около 189 миллионов рублей, а по страховым взносам — еще 56 миллионов. Непосредственно в бюджет города поступило 117 миллионов рублей.
Администрация подчеркивает, что Совет экономической безопасности работает не только в контролирующем, но и в поддерживающем режиме. Во время заседаний специалисты индивидуально разбирают ситуацию с каждым приглашенным представителем бизнеса, имеющим долги, и помогают найти варианты решения проблем, чтобы избежать их накопления в будущем.
