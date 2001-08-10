Более 3500 сахалинцев избавились от пени за вывоз мусора за неделю
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинцы активно используют возможность списать пени по долгам за вывоз мусора в рамках специальной акции регионального оператора. За первую неделю декабря более 3500 жителей острова уже погасили основную задолженность, чтобы избавиться от штрафных начислений.
Акцию «Оплати долг без пени» АО «Управление по обращению с отходами» проводит с 1 по 22 декабря. Ее условия предполагают, что компания полностью аннулирует накопленные пени, если абонент полностью оплачивает основной долг за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе регоператора, эта мера призвана помочь добросовестным плательщикам, которые задержали платежи из-за сложных жизненных обстоятельств.
Заместитель генерального директора компании по сбыту Александр Яцык подчеркнул, что акция дает шанс избежать существенной переплаты. Он отметил, что для тех, кто принципиально игнорирует платежи, последствия будут серьезнее: регоператор будет взыскивать долги через суд. В этом случае к основной сумме добавятся неизбежные судебные издержки и пени, которые списать уже не получится. В крайних случаях недобросовестным должникам грозит арест банковских счетов и ограничение на выезд за границу.
