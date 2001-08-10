Сахалинская область победила среди малых регионов в акции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская область одержала победу в осеннем этапе всероссийской акции «БумБатл», заняв первое место среди малых регионов страны. Инициатива по сбору макулатуры, которая проходит в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», объединила тысячи островитян и десятки организаций.

Жители региона совместными усилиями собрали и отправили на переработку более 93 тонн макулатуры. Активное участие в акции приняли свыше десяти тысяч сахалинцев и более 110 организаций — образовательных, социальных, культурных и коммерческих. Как рассказали ТИА "Острова" в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, 22 тонны из собранного вторсырья уже передали во «Вторпункт».

Особых успехов достиг детский сад №42 «Черемушки» из Южно-Сахалинска, который собрал более 39 тонн макулатуры и занял второе место в общероссийском рейтинге среди дошкольных учреждений. Заведующая детским садом Наталья Панасенко отметила, что родители воспитанников активно поддержали акцию и собственным примером учили детей бережному отношению к ресурсам.

Всего по итогам осеннего этапа «БумБатла» по всей стране более полутора миллионов участников собрали 62 тысячи тонн макулатуры. Министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Аристархов подчеркнул, что акция задает новые стандарты ответственного потребления и наглядно показывает, как общая экологическая цель объединяет самых разных людей.