5 Декабря 2025
09:22, | Новости общества Сахалина и Курил

На севере Сахалина закрыли дорогу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с возникновением неблагоприятных метеорологических явлений, метелью, сильным порывистым ветром, ограниченной видимостью до 20 метров на участках автомобильных дорог«Оха-Лагури-Некрасовка-Москальво» ограничено движение для всех видов транспортных средств, сообщили ТИА "Острова" в региональной автоинспекции.

