На Камчатке задумались о строительстве крематория
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Камчатском крае хотят построить крематорий - вопрос о возведении объекта сейчас находится на рассмотрении. Администрация Петропавловска-Камчатского уже выделила участок под здание, пишет ИА "Кам 24", ссылаясь на ТК "41 Регион".
Земля площадью 11,5 тысячи квадратных метров находится возле действующего кладбища.
По информации источника, ссылающегося на городскую администрацию, с арендатором ведутся переговоры о сроках реализации инвестиционного проекта и составе зданий, которые могут войти в кремационный комплекс.
Других подходящих площадок для размещения крематория в городe, по данным властей, пока не найдено.
