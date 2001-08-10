Двое сахалинских школьников победили в Национальной технологической олимпиаде

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Двое школьников из Сахалинской области стали победителями Национальной технологической олимпиады Junior, которая входит в президентскую платформу "Россия - страна возможностей". Всего в финальном этапе соревнований участвовали почти 5000 учащихся 5-7 классов из 66 регионов России.

Победителями от Сахалинской области стали Игорь Данькин из школы №8 имени генерал-лейтенанта Асапова в сфере "Технологии и космос" и Руслан Минеев из южно-сахалинской школы №26 в сфере "Технологии и роботы". Ребята соревновались в командах "Лунный спутник" и "Железные медведи" соответственно.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе платформы "Россия - страна возможностей", в 2025 году финалисты олимпиады решали сложные технологические задачи. Школьники проектировали конвейер для производства космических аппаратов, создавали виртуальные модели солнечных энергостанций и разрабатывали системы информационной безопасности.

Всего в юниорском треке олимпиады участвовали почти 24 тысячи школьников из 86 регионов России и четырех зарубежных стран. Победители получат дипломы для портфолио и преимущества для участия в следующем сезоне олимпиады.