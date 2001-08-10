Чехов-центр представил сахалинцам новую театральную музыкальную группe
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Чехов-центр представил сахалинской публике новую театральную музыкальную группу "Чехов-бэ(н)д", в состав которой вошли семь артистов и звукорежиссер театра. Премьерный концерт коллектива состоялся на Новой сене, где музыканты исполнили 13 композиций из спектаклей текущего и прошлого репертуара сахалинского театра.
Директор Чехов-центра Татьяна Корнеева подчеркнула, что создание собственной музыкальной группы стало воплощением давней мечты театра. "Мы уверены, что эта группа будет и дальше радовать зрителей своим творчеством, а Новая сцена только укрепит репутацию места для творческих экспериментов", - отметила заслуженный работник культуры.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Чехов-центра, вечер начался с импровизированной пресс-конференции в фойе, которую провел художественный руководитель театра Александр Агеев. Артисты вышли к публике в театральных образах героев чеховской эпохи и ответили на вопросы зрителей об истории создания группы, музыкальных предпочтениях и творческих планах.
Музыкальным руководителем коллектива стал артист Павел Шмаков, который вместе с Русланом Алямшиным ранее создал литературно-музыкальный спектакль "Мысли о ёлке". После успешного выступления на мероприятиях Фестиваля театров Дальнего Востока сформировался постоянный состав группы, который представил свою первую большую концертную программу.
В основной части вечера группа "Чехов-бэ(н)д" исполнила композиции из спектаклей "Метель", "Старший сын", "Алые паруса", "Чиполлино", "Прекрасное далеко" и других постановок театра. Публика встретила выступление продолжительными овациями и вызвала артистов на бис.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:13 19 Ноября Бережливые технологии продолжают внедрять в аэровокзале «Южно-Сахалинск»
09:00 18 Ноября Сахалинская область занимает второе место в акции «БумБатл» среди «Малых регионов»
16:01 18 Ноября Два новых дома на 180 квартир готовятся к заселению
11:28 21 Ноября На Сахалине участнику СВО выделили квартиру только после вмешательства прокуратуры
09:00 30 Октября Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
14:22 31 Октября Сахалинские ветераны СВО получили автомобили от фонда «Защитники Отечества»
11:26 1 Ноября Пожарные ликвидировали огонь в расселённой квартире Шахтёрска
13:55 7 Ноября Жительница Невельска осуждена за сбор денег на фальшивую трагедию
Выбор редакции
- 14:46 Сегодня Свадебные обряды Горного Алтая стали темой второго Семейного фестиваля в Южно-Сахалинске
- 10:19 Вчера Сахалинская легкоатлетка завоевала серебро на всероссийских соревнованиях
- 10:16 21 Ноября Сахалинские теннисисты завоевали семь наград на межрегиональных соревнованиях
- 09:02 20 Ноября Жителей Сахалинской области пригласили на онлайн-программу к 80-летию начала Нюрнбергского процесса
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?