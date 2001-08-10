Чехов-центр представил сахалинцам новую театральную музыкальную группe

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чехов-центр представил сахалинской публике новую театральную музыкальную группу "Чехов-бэ(н)д", в состав которой вошли семь артистов и звукорежиссер театра. Премьерный концерт коллектива состоялся на Новой сене, где музыканты исполнили 13 композиций из спектаклей текущего и прошлого репертуара сахалинского театра.

Директор Чехов-центра Татьяна Корнеева подчеркнула, что создание собственной музыкальной группы стало воплощением давней мечты театра. "Мы уверены, что эта группа будет и дальше радовать зрителей своим творчеством, а Новая сцена только укрепит репутацию места для творческих экспериментов", - отметила заслуженный работник культуры.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Чехов-центра, вечер начался с импровизированной пресс-конференции в фойе, которую провел художественный руководитель театра Александр Агеев. Артисты вышли к публике в театральных образах героев чеховской эпохи и ответили на вопросы зрителей об истории создания группы, музыкальных предпочтениях и творческих планах.

Музыкальным руководителем коллектива стал артист Павел Шмаков, который вместе с Русланом Алямшиным ранее создал литературно-музыкальный спектакль "Мысли о ёлке". После успешного выступления на мероприятиях Фестиваля театров Дальнего Востока сформировался постоянный состав группы, который представил свою первую большую концертную программу.

В основной части вечера группа "Чехов-бэ(н)д" исполнила композиции из спектаклей "Метель", "Старший сын", "Алые паруса", "Чиполлино", "Прекрасное далеко" и других постановок театра. Публика встретила выступление продолжительными овациями и вызвала артистов на бис.