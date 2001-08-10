Школьники посетили «Урок чистой воды» от «РВК-Сахалин»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты «РВК-Сахалин» провели масштабный «Урок чистой воды» для учащихся лицея №2 Южно-Сахалинска. В актовом зале собрались ученики пятых и шестых классов, чтобы узнать, какую ценность для планеты имеет вода, как она добывается и почему сегодня чистая питьевая вода стала ценнее, чем нефть.

Менеджер по внутренним коммуникациям «РВК-Сахалин» Полина Белоглазова рассказала школьникам о том, что запас питьевой воды на планете ограничен и составляет всего 2,5 процента. А через 25 лет число страдающих от жажды на Земле превысит 3 млрд человек. Поэтому так важно беречь воду, расходовать ее рационально и делать все для сохранения ее экологической безопасности.

Открытием для ребят стал нестандартный урок математики – так, школьники выяснили, что на производство одной чашки кофе требуется 140 литров воды. Вода необходима при любом производстве. Поэтому ребята посчитали затраты на производство чашки, кофе-машины, сбора и обработки кофейных зерен, производства сахара и молока, учли и естественные потери воды при добыче и транспортировке.

Следом за математическими упражнениями последовали опыты по «химии» – для ребят провели наглядный эксперимент. Специалисты компании продемонстрировали ребятам разницу между водопроводной и дистиллированной водой, а также опытным путем выяснили, что в воде, набранной в лицее, показатели железа и остаточного хлора в пределах нормы.

«Каждый урок чистой воды – это отдельный перфоманс – и для нас, сотрудников, и для ребят. Конечно, у нас есть определенный набор сведений, которые мы хотим донести детям – о ценности воды, о том труде, который стоит за каждой каплей. Но каждая новая аудитория – это новые неожиданные вопросы от ребят, новые акценты и открытия. На всех наших уроках для нас важно не оставить без внимания ни один вопрос о воде. Ведь так эта тема для ребят будет более понятна, интересна и близка», - отметила менеджер по внутренним коммуникациям «РВК-Сахалин» Полина Белоглазова.