В Добро.Центре СахОУНБ прошёл мастер-класс «Основы русского танца»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мастер-класс «Основы русского танца» состоялся 15 ноября в Добро.Центре Сахалинской областной универсальной научной библиотеки. Занятие посетила группа дневного пребывания Центра социального обслуживания населения.

Волонтёр культуры Людмила Наливкина познакомила присутствующих с основами русского народного танца – от простых шагов до живых ритмов. Присутствующие попробовали исполнить движения, объединившись в единую танцевальную группу.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Могу сам – дарю вам!» – по инициативе Добро.Центра СахОУНБ, которая объединяет волонтёров культуры, готовых делиться своими талантами, увлечениями и знаниями со всеми желающими.

Организаторы приглашают всех желающих присоединится к клубу Волонтёров культуры.

Задать вопросы и узнать подробности можно по телефону +7(4242) 45-25-28 или при личном визите в Добро.Центр (3 этаж СахОУНБ).