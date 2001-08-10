Южно-Сахалинск меняет облик с помощью единого стиля вывесок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске в рамках внедрения дизайн-кода продолжается работа по замене вывесок, фасадов, входных групп, информационных и рекламных конструкций. К обновлению внешнего облика города активно присоединяются предприниматели. В этом году от бизнеса на рассмотрение поступило 340 эскизов информационных конструкций, 310 из которых получили согласование на реализацию. 200 новых вывесок уже установлены.

Так, в числе объектов, которые приведены в соответствие с требованиями дизайн-кода, – ТЦ «Еланский». Обновления преобразили внешний вид здания торгового центра и гармонично вписались в городскую среду, не создавая визуально шума.

- Главная задача дизайн-кода - сформировать культуру городской среды, где каждый будет относиться к городу и людям с уважением и бережностью. Не загромождать улицы обилием рекламных конструкций всевозможных размеров и форматов, не дробить фасад, ремонтируя исключительно свой участок стены. Работа по улучшению архитектурного облика Южно-Сахалинска с помощью единого свода правил началась в 2022 году. За это время мы получили значительные результаты — заменено свыше 1800 конструкций, - рассказала ведущий советник отдела дизайна и оформления городского пространства департамента архитектуры и градостроительства Южно-Сахалинска Дарья Кузнецова.

Сами предприниматели также отмечают положительные изменения в Южно-Сахалинске благодаря внедрению общего стиля для города и подчеркивают важность этой работы.

- Дизайн-код — это правила хорошего тона для города: фасады становятся спокойными, а вывески — читаемыми и стильными. Для предпринимателей такие изменения несут только положительный характер — их точки становится частью привлекательного городского пространства, а не одним из многих кричащих пятен. Поэтому сегодня бизнес Южно-Сахалинска активно поддерживает эту инициативу, помогая сделать наш город еще комфортнее и привлекательнее как для жителей, так и для гостей, которые к нам приезжают, - отметила предприниматель, член ассоциации «Женщины бизнеса» Кристина Егорова.

Напомним, дизайн-код разработан по поручению главы областного центра Сергея Надсадина. Работу с предпринимателями и владельцами зданий ведут специалисты администрации Южно-Сахалинска. В департаменте архитектуры еженедельно по четвергам проводятся консультации по применению дизайн-кода. Обращаться можно по адресу: ул. Амурская, 88, 7 этаж с 9.00 до 17.15 (перерыв с 13.00 до 14.00). Муниципальные услуги по согласованию вывесок, рекламных конструкций, фасадов, носят заявительный характер и предоставляются бесплатно.

Обновление городского пространства, реализация уникальных архитектурных проектов в Южно-Сахалинске ведется при поддержке губернатора Валерия Лимаренко и областного правительства. Внедрение дизайн-кода также созвучно направлениям национального проекта «Комфортная среда для жизни».