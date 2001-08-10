Южно-Сахалинск меняет облик с помощью единого стиля вывесок
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске в рамках внедрения дизайн-кода продолжается работа по замене вывесок, фасадов, входных групп, информационных и рекламных конструкций. К обновлению внешнего облика города активно присоединяются предприниматели. В этом году от бизнеса на рассмотрение поступило 340 эскизов информационных конструкций, 310 из которых получили согласование на реализацию. 200 новых вывесок уже установлены.
Так, в числе объектов, которые приведены в соответствие с требованиями дизайн-кода, – ТЦ «Еланский». Обновления преобразили внешний вид здания торгового центра и гармонично вписались в городскую среду, не создавая визуально шума.
- Главная задача дизайн-кода - сформировать культуру городской среды, где каждый будет относиться к городу и людям с уважением и бережностью. Не загромождать улицы обилием рекламных конструкций всевозможных размеров и форматов, не дробить фасад, ремонтируя исключительно свой участок стены. Работа по улучшению архитектурного облика Южно-Сахалинска с помощью единого свода правил началась в 2022 году. За это время мы получили значительные результаты — заменено свыше 1800 конструкций, - рассказала ведущий советник отдела дизайна и оформления городского пространства департамента архитектуры и градостроительства Южно-Сахалинска Дарья Кузнецова.
Сами предприниматели также отмечают положительные изменения в Южно-Сахалинске благодаря внедрению общего стиля для города и подчеркивают важность этой работы.
- Дизайн-код — это правила хорошего тона для города: фасады становятся спокойными, а вывески — читаемыми и стильными. Для предпринимателей такие изменения несут только положительный характер — их точки становится частью привлекательного городского пространства, а не одним из многих кричащих пятен. Поэтому сегодня бизнес Южно-Сахалинска активно поддерживает эту инициативу, помогая сделать наш город еще комфортнее и привлекательнее как для жителей, так и для гостей, которые к нам приезжают, - отметила предприниматель, член ассоциации «Женщины бизнеса» Кристина Егорова.
Напомним, дизайн-код разработан по поручению главы областного центра Сергея Надсадина. Работу с предпринимателями и владельцами зданий ведут специалисты администрации Южно-Сахалинска. В департаменте архитектуры еженедельно по четвергам проводятся консультации по применению дизайн-кода. Обращаться можно по адресу: ул. Амурская, 88, 7 этаж с 9.00 до 17.15 (перерыв с 13.00 до 14.00). Муниципальные услуги по согласованию вывесок, рекламных конструкций, фасадов, носят заявительный характер и предоставляются бесплатно.
Обновление городского пространства, реализация уникальных архитектурных проектов в Южно-Сахалинске ведется при поддержке губернатора Валерия Лимаренко и областного правительства. Внедрение дизайн-кода также созвучно направлениям национального проекта «Комфортная среда для жизни».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
13:15 Сегодня Первый импортный чай с 2022 года прибыл на Сахалин после фитосанитарного контроля
09:42 Сегодня Экскурсия «Самая восточная железная дорога» собрала любителей истории
08:59 Сегодня Группа из 20 морских свиней замечена в акватории полуострова Весловский
11:47 Сегодня Мошенники обманули двух сахалинок под видом выгодных инвестиций
10:17 23 Октября ТОС «Тихий океан» и гранты на благоустройство: как Дума помогает жителям Южно-Сахалинска
10:15 22 Октября Традиционный костюм и дымковская игрушка: студенты Сахалина изучают русскую культуру
17:17 23 Октября Лучшие водители скорой Южно-Сахалинска соревнуются в мастерстве
16:58 24 Октября Специалисты минЖКХ проинспектировали ремонт дворов в селе Горное на Курилах
11:26 8 Октября В 2025 году ОСФР по Сахалинской области провело заблаговременную работу в отношении более 4 тысяч будущих пенсионеров
12:13 3 Октября Автоматизация ЖКХ: хабаровские и сахалинские эксперты поделились опытом модернизации управляющих компаний
12:54 29 Сентября Очередная группа сахалинских военнослужащих обучается тактическим действиям в лесополосе и на открытой местности
17:36 16 Октября Федеральный проект «Твой Ход» презентуют на Сахалин
Выбор редакции
- 17:09 Сегодня Музей Чехова приглашает на выставку «Корабли моей мечты» Натальи Кирюхиной
- 16:02 Сегодня Лекция «Современная археология» в СахОУНБ собрала студентов и любителей истории на острове
- 15:21 Сегодня Сахалин собрал 477 чир-спортсменов Дальнего Востока на чемпионате и первенстве в Южно-Сахалинске
- 14:40 Сегодня Более 30 картин украсят интерьер центра социального обслуживания населения «Долголетие»
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?