Сотрудники полиции и прокуратуры провели акцию по цифровой безопасности в школе №3
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске дан старт беспрецедентной межведомственной акции, доказавшей, что безопасность подрастающего поколения — общий приоритет для всех силовых структур. Инициативу, стартовавшую в Средней школе № 3 имени Героя России Сергея Ромашина, возглавили представители руководства УМВД России по Сахалинской области: заместитель начальника уголовного розыска полковник полиции Ким Андрей, начальник отдела информации и общественных связей полковник внутренней службы Татьяна Шатурская и старший оперуполномоченный по особо важным делам УКОН Светлана Леванова.
Ключевой особенностью акции стало то, что к дружной команде полиции сразу же присоединились коллеги из прокуратуры, что подчеркивает комплексный и межведомственный подход к защите молодежи. Вместе они провели для школьников интерактивное занятие, посвященное противодействию современным цифровым угрозам.
Перед учащимися выступила команда экспертов из разных ведомств, что наглядно показало: государство действует единым фронтом. Сотрудники полиции детально разобрали схемы вербовки и мошенничества в соцсетях, где под видом легкого заработка подростков склоняют к сдаче в «аренду» их аккаунтов. Школьникам объяснили, что за этим стоят реальные преступления — от мошенничества до организации терактов, и что за предоставление своего аккаунта теперь предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
Особый вес в диалоге с подростками придало участие представителя надзорного ведомства. К команде полиции присоединилась Волошина Виктория Александровна, прокурор отдела прокуратуры Сахалинской области, которая авторитетно и четко расставила все правовые акценты. Она акцентировала внимание подростков на неотвратимости юридических последствий, подчеркнув, что ни один противоправный поступок, даже совершенный в виртуальном пространстве, не останется без внимания и правовой оценки.
Это совместное выступление стало мощным сигналом как для школьников, так и для общественности. Все структуры — полиция, прокуратура, образование — действуют согласованно, как хорошо отлаженный механизм. Они не только ужесточают меры борьбы, о чем свидетельствуют более 160 тысяч отключенных в России номеров за аренду аккаунтов, но и делают главную ставку на профилактику и правовое просвещение.
Заключительные слова «Защитим наших детей вместе! Ведь чужих детей не бывает!», прозвучавшие от всей команды правоохранителей, — это не просто лозунг. Это отражение их реальной консолидированной позиции и твердой решимости стоять на страже интересов молодежи, обеспечивая ее безопасность на всех уровнях
