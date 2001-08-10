Сахалинские юннаты, при поддержке «РВК-Сахалин», победили на форуме «Великие реки России»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Проект сахалинских юннатов по воспроизводству лососевых видов рыб «От икринки до малька» занял первое место на Всероссийском детском экологическом форуме «Великие реки России глазами детей». В собственном исследовательском центре в Долинске ребята выращивают мальков, чтобы выпустить их в естественный ареал обитания и таким образом, помогают в сохранении популяции симы, кеты, кижуча и горбуши. При поддержке «РВК-Сахалин» ребята получили возможность презентовать свой проект на всероссийском уровне.

Из двух тысяч заявок было отобрано для участия всего 150 школьников со всей страны. Рассматривались проекты детей, нацеленные на сохранение водных ресурсов России. Форум проходит в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». На открытии ребят приветствовал заместитель полномочного представителя президента России в Приволжском округе Олег Машковцев.

Чтобы принять участие в форуме, в Нижний Новгород полетели трое сахалинских юннатов – это Андрей и Маргарита Тангубер и Лилия Лим. Ребята поделились, что на всех этапах реализации проекта узнавали для себя много нового. Теперь они знают, какие условия нужны для эффективного воспроизводства лосося, как корм и температура воды сказываются на здоровье мальков, а также разбираются в их заболеваниях.

«За время работы над проектом мы научились заботиться о наших подопечных, создавать для них комфортные условия. И даже видели рыбу-альбиноса. Это считается скорее отклонением от нормы, но с точки зрения научного интереса знать и видеть своими глазами такие случаи – очень ценно», - поделился участник проекта Андрей Тангубер.

«Наш самый любимый этап всего процесса – это выпуск выращенных нами мальков в естественную среду обитания. Это немножко грустно, ведь мы привыкаем к нашим «воспитанникам» и даже даем им имена, но для их жизненного цикла это самый важный этап», - добавила Лилия Лим.

В Нижнем Новгороде состязания велись в пяти номинациях. Сахалинская команда стала лучшей в секции «Сохранение и восстановление биоразнообразия водных объектов». Ребята привезли с собой наглядные материалы. Визуализация процессов принесла им дополнительные баллы в состязании.

«То, с каким научным и личным интересом ребята подходят к реализации волонтерского проекта, вызывает восхищение. Мы как предприятие, работающее с жизненно важным ресурсом – водой, и активно принимающее участие в волонтерских инициативах, благодарны ребятам за активную гражданскую позицию, вовлеченность и неравнодушие, которое они проявляют по отношению к нашему общему дому – планете Земля. Помочь ребятам принять участие в форуме – это наша дань уважения их уже такому взрослому и правильному отношению к миру и нашему будущему. Первое место – это признание результатов их труда и настоящего профессионализма», - отметил генеральный директор «РВК-Сахалин» Алексей Смоленский.