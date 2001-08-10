Ногликские школьники познакомились с работой следователей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках профориентационной работы сотрудники ОМВД России «Ногликский» посетили школу №1 в поселке Ноглики. Цель визита – познакомить выпускников с особенностями службы в следственных органах и ответить на их вопросы.
Встречу с будущими выпускниками провели заместитель начальника ОМВД – руководитель группы по работе с личным составом, майор полиции Григорий Сергеичев, и старший следователь следственного отделения, майор юстиции Олеся Жесткова.
Олеся Васильевна подробно рассказала о плюсах и минусах работы в следствии, подчеркнув ее престиж и важность для общества. Майор полиции Григорий Сергеичев представил службу в органах внутренних дел не просто как профессию, а как настоящее призвание, призвав молодежь искать в себе стремление к борьбе за справедливость. Он отметил, что такое стремление не только поможет им в жизни, но и пробудит чувство патриотизма и желание служить Родине.
Полицейские стремились построить открытый диалог с учениками. В начале беседы, на вопрос о том, что ассоциируется у ребят со словом "полиция", школьники называли форму, фуражку, тюрьму, машину с мигалками. Представители МВД постарались показать, что служба в органах внутренних дел гораздо шире и глубже, чем эти стереотипы.
Учитывая, что встреча была организована оперативно, часть беседы прошла в формате импровизации. Ученикам наглядно продемонстрировали процесс движения материала о происшествии – от момента поступления сообщения до сбора информации и возбуждения уголовного дела.
В завершение встречи, полицейские рассказали о возможностях обучения в образовательных организациях МВД России и о льготах, полагающихся сотрудникам.
