Сахалинские школьники проходят курс начальной военной подготовки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские школьники выполнили боевые стрельбы из АК-74 на полигоне ВВО «Успеновский»

В рамках курса по основам начальной военной подготовки с сахалинскими школьниками и юнармейцами прошли боевые стрельбы на полигоне гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) «Успеновский».

Опытные военнослужащие ВВО – участники специальной военной операции (СВО) совместно с инструкторами учебно-методического центра «Авангард» научили ребят, как приводить автомат «Калашникова» к нормальному бою.

Также, военнослужащие показали юным патриотам из каких положений лучше всего вести огонь, а также отработали с ними навыки обращения со стрелковым оружием.

После прохождения теоретического курса и изучения требований безопасности при обращении со стрелковым оружием ребята выполнили боевые стрельбы по мишеням на различных дальностях.

Курс по основам начальной военной подготовки дал ребятам бесценный опыт, которым с ними поделились сахалинские участники СВО.