В Поронайске оценили новые детские площадки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства посетили Поронайский район для оценки качества благоустройства дворовых территорий, выполненного в рамках федеральной программы «Дальневосточные дворы». Особое внимание было уделено обустройству детских игровых площадок. В течение двух лет в муниципалитете появились несколько новых комплексных игровых зоны.

Современное пространство для игр и отдыха в текущем году обустроили по улице Восточная, 21. Новый комплекс с качелями и качалками установлен на безопасном для детей резиновом покрытии, а для удобства родителей здесь предусмотрены комфортные лавочки, чтобы можно было с удобством следить за играющими детьми.

Это уже вторая детская площадка, возведенная в рамках плана социального развития центров экономического роста Сахалинской области по проекту «Дальневосточные дворы». В прошлом году игровая зона появилась по дворе по улице Сахалинская, 17. В рамках благоустройства тут обустроили пешеходные дорожки, уложили резиновое покрытие, установили детский комплекс с множеством разных элементов – каруселями, качелями, качалками и балансиром.

Кроме того, в текущем году в Поронайске была благоустроена многофункциональная комплексная детская игровая площадка по улице Торговая, 6. Она включает в себя игровые комплексы для детей младшего и старшего возрастов. На территории уложили травмобезопасное резиновое покрытие, установили скамейки, качели, урны.

– Площадки новые, современные, соответствующие всем необходимым требованиям. Задача таких объектов – обеспечение досуга и отдыха детей разных возрастов. Нареканий к качеству работ нет. Есть незначительные замечания по содержанию территорий, которые будут устранены в кратчайшие сроки, – поделилась заместитель руководителя Дирекции по реализации программ в сфере ЖКХ Наталья Заковраш.

В следующем году в муниципалитете продолжится работа по созданию детских игровых зон. По поручению главы региона Валерия Лимаренко и при поддержке Правительства области планируется обустроить новую многофункциональную площадку по улице Театральной, 54 на месте старой площадки за супермаркетом «Первый». На площадке смогут активно проводить свое время дети и взрослые близлежащих домов.

Кроме того, в текущем году в Поронайском районе также ведутся работы по обустройству места отдыха в районе «Рефулеры» (второй этап), ставшего победителем Всероссийского голосования за объекты благоустройства. Оно проходит ежегодно по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», входящей по решению Президента России Владимира Путина в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни».