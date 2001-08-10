Всероссийский экономический диктант-2025 прошел для школьников в Сахалинской областной библиотеке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная универсальная научная библиотека 14 октября стала площадкой для проведения общероссийской образовательной акции «Всероссийский экономический диктант-2025» на тему «Сильная экономика – процветающая Россия!». Мероприятие объединило гостей и жителей островной столицы, а также учащихся Южно-Сахалинской школы №5.

Участники смогли проверить уровень своей экономической грамотности, а также узнать, насколько хорошо они могут управлять имеющимися финансовыми ресурсами.

Диктант состоял из 30 вопросов: о государственных программах долгосрочных сбережений, налогах и льготах для различных категорий граждан, об открытиях лауреатов Нобелевской премии по экономике и многом другом.

Напомним, что акция была призвана повысить экономическую грамотность и расширить экономический кругозор россиян, развить интерес к актуальной экономической повестке, познакомить участников с экономической теорией и историей, сформировать культуру финансового поведения, научить использовать экономические знания и навыки в повседневной жизни.