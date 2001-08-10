В Охинском районе модернизируют водоснабжение
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Охинском районе в течение года капитально отремонтировано около 7 км сетей водоснабжения. Работы велись в рамках реализации плана подготовки к отопительному сезону и федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», который по решению Президента России Владимира Путина входит в национальный проект «Инфраструктура для жизни».
Обновление затронуло участки водопровода на улицах Невельского, Дзержинского, 50 лет Октября, Красноармейской, Цапко, 60 лет СССР. Проведенные работы направлены в первую очередь на стабильную подачу и улучшение качества водоснабжения.
- Обновление инфраструктуры водоснабжения и отопления — ключевой фактор повышения качества жизни в городской и сельской местности. Местные органы управления планомерно занимаются заменой изношенных коммуникаций, шаг за шагом улучшая ситуацию, - отметил министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Аристархов.
Намечены планы по капремонту сетей и на следующий год. В частности, подрядчик в рамках исполнения двухгодичного контракта завершит замену запланированных 3,6 километра водопровода.
Кроме того, в Охе активно реализуется масштабный проект по возведению современной станции водоочистки, способной обрабатывать 9400 кубометров воды в сутки. Реконструкция ведется в рамках модернизации системы водоснабжения и находится под личным контролем губернатора островного региона Валерия Лимаренко.
На сегодняшний день работы на объекте ведутся в соответствии с графиком: завершены монтаж фундаментной плиты контактного резервуара, армирование стен, перенос инженерных сетей из пятна застройки. Проводятся работы по монтажу перекрытий, подготовительные работы по возведению стен контактного резервуара, выполнена разработка котлована под здания водоочистки и административно-бытового корпуса, ведется работа по устройству фундаментов. До конца 2025 года здесь планируется выполнить монтаж здания станции водоподготовки в полном объеме с установкой блока скорых фильтров и здания контактного резервуара, а также завершить подготовительные работы по устройству блока промывных вод.
К 2027 году жители северной столицы будут обеспечены более качественной питьевой водой, соответствующей современным нормам.
