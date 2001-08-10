Школьники Южно-Сахалинска познакомились с работой спецназа
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В региональном управлении Росгвардии сотрудники СОБР «Редут» в День образования специальных отрядов быстрого реагирования, провели для старшеклассников школы № 31 г. Южно-Сахалинска экскурсию в мир службы спецназа. Мероприятие направлено на военно-патриотическое воспитание и знакомство молодежи с профессией правоохранителей.
Программа началась с демонстрации показательного фильма о буднях спецподразделения. Ребята смогли увидеть, из чего состоит ежедневная работа сотрудников, их тренировочный процесс и слаженность действий при выполнении служебно-боевых задач. Далее школьники отправились в музей отряда «Редут», где познакомились с его историей. Трофеи и экспонаты рассказали им о боевом пути отряда. Особый интерес у гостей вызвало посещение спортивного зала, где ежедневно проходят тренировки личного состава. Офицер СОБР наглядно продемонстрировал элемент специальной физической и высотной подготовки. Присутствующие наблюдали, как спецназовец с высоты второго этажа быстро и уверенно передвигается вниз по канату, отрабатывая действия, как при штурме объектов. Кроме этого, ребятам представилась уникальная возможность не только увидеть образцы оружия и экипировки, но и примерить их на себя. В завершение встречи, гости от всей души поблагодарили росгвардейцев за познавательную и интересную экскурсию.
«Подобные мероприятия позволяют подрастающему поколению не только изнутри увидеть службу в спецподразделениях Росгвардии, но и способствуют формированию у молодежи патриотического сознания и уважения к защитникам Отечества», – отметил офицер СОБР «Редут» Тимур Н.
