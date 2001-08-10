Время для себя: семейное пространство «Классно вместе» объединяет молодых мам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ко Дню беременных в Южно-Сахалинске проходит ряд мероприятий, напоминающих о важности поддержки женщин в этот особенный период. Одно из них — «Полезный вторник» — объединило молодых мам в семейном пространстве Центра молодежных инициатив «Классно вместе».

Это пространство, ориентированное на молодых родителей, где каждая семья, может получить ответы на волнующие вопросы, актуальные на данном жизненном этапе. «Классно вместе» предлагает широкий спектр мероприятий: от обучающих занятий для родителей с детьми до трех лет до познавательных встреч с экспертами. Например, каждую неделю проводится «Полезный вторник», где южносахалинки могут пообщаться со специалистами разного профиля.

- В рамках этих встреч мы приглашаем экспертов, которые делятся ценными знаниями и лайфхаками, актуальными именно для мам: педагогов, психологов, врачей, специалистов по развитию детей. Кроме того, мы организуем творческие мастер-классы, ежегодно мы проводим городской Семейный фестиваль, и все это – абсолютно бесплатно. Материнство – это не только большая ответственность, но и возможность для личностного роста, и наша задача – максимально этому способствовать, - отмечает специалист по работе с молодежью ЦМИ Виктория Олейникова.

Сегодняшняя встреча с экспертами посвящена актуальной для молодых мам теме — ухода за собой. Специалисты рассказали о новых тенденциях и инновационных подходах, а южносахалинки получили практические рекомендации и смогли задать интересующие их вопросы.

Многодетная мама Марина Ерохина - постоянная участница мероприятий молодежного пространства. Переехав недавно в областной центр из Москвы, она отмечает, что сегодня в Южно-Сахалинске созданы отличные условия для молодых и будущих мам.

— У меня трое детей, и все они у меня, помимо обучения, занимаются творчеством, музыкой, спортом — как правило, 90% всего, что мы посещаем бесплатно. Чувствуется, что материнству и детству в городе уделяется особое внимание. Здесь очень насыщенная жизнь. Огромное количество мероприятий для мам, для беременных, для детей, — рассказывает Марина Ерохина. — В пространство «Классно вместе» можно прийти с детьми, здесь собираются самые разные спикеры, можно поучаствовать в творческом мастер-классе, а потом просто уютно посидеть за чашечкой чая. Это такое место, где можно отдохнуть, узнать что-то новое, попробовать себя в чем-то, познакомиться с интересными людьми.

О мероприятиях семейного пространства «Классно вместе» можно узнать в сообществе Вконтакте, а также по телефону: 75-13-60. Для участия в некоторых событиях необходима предварительная запись.

Напомним, сегодня отмечается Всероссийский День беременных, который проводится дважды в год: 7 октября и 7 апреля. Он посвящен будущим мамам и призван напомнить о необходимости бережного отношения к материнству.

В Южно-Сахалинске особое внимание уделяется всесторонней помощи женщинам в период беременности и после родов. Одним из приоритетов работы губернатора Валерия Лимаренко является совершенствование социальных программ и формирование благоприятной семейной среды. Глава региона выступил инициатором проекта «Счастливое материнство», который реализуется с целью повысить комфорт будущих матерей. Кроме того, в муниципалитете действует комплексная система поддержки семей, созданная для счастливого материнства и развития детей, под кураторством мэра Сергея Надсадина.