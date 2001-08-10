Самые важные книги для будущей мамы: в СахОУНБ открылась выставка ко Дню беременных

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В преддверии Дня беременных, который в России отмечается 7 октября, в Сахалинской областной универсальной научной библиотеки открылась тематическая выставка «Самые важные книги для будущей мамы».

День беременных – это всероссийская информационная и просветительская акция, инициированная Министерством здравоохранения РФ. Её цель – поддержать будущих мам, повысить осведомлённость о здоровом течении беременности, важности пренатального ухода и эмоциональной подготовки к материнству. В этот день по всей стране проходят консультации, лекции, благотворительные мероприятия и культурные акции, направленные на создание атмосферы заботы и внимания к женщинам в особом положении.

Выставка стала частью этой важной кампании. На ней представлены популярные и проверенные издания, которые помогут будущим мамам чувствовать себя уверенно, спокойно и осознанно пройти путь к рождению новой жизни.

Среди экспонатов: «Беззаботное материнство» Марии Мошаровой, «Двое в животе» — Анны Мильштейн, «Всё о том, как любить ребёнка» Януша Корчака.

Эти и другие книги можно не только посмотреть на выставке, но и взять на дом – чтобы читать в удобное время, делиться с близкими и находить ответы на волнующие вопросы.

Выставка расположена в Центре мобильного библиотечного обслуживания и будет работать до 14 октября.

Дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-25.