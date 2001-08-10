Цифровая память: школьники работают с архивами Президентской библиотеки в формате игры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Осенняя серия интеллектуальных игр в рамках регионального культурно просветительского проекта «Летопись военных лет: 1941–1945 годы» стартовала в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 30 сентября. Инициатором и организатором мероприятий выступил Сахалинский региональный центр Президентской библиотеки, действующий на базе СахОУНБ.

Проект приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и направлен на патриотическое воспитание молодёжи и продвижение исторической правды.

Пятая игра, посвящённая теме «Освободительный 1944 год», прошла с участием команд учащихся среднего звена Гимназии № 3, школ № 5 и № 1 города Южно-Сахалинска. Вопросы были разработаны на основе материалов электронной коллекции «Память о Великой Победе», представленной на портале Президентской библиотеки.

Традиционно игра состояла из двух туров. В первом участники на бланках для ответов должны были указать кодовое название Белорусской операции, город, освобождённый 9 мая 1944 года, звук какого прибора стал символом блокадного Ленинграда, и другие исторические факты.

Второй тур представлял собой практическое задание по поиску информации в комплексе «Вторая мировая война в архивных документах» на сайте Президентской библиотеки. С помощью QR-кода школьники переходили к нужному документу и находили в нём ответ на поставленный вопрос.

В упорной борьбе победу одержала команда «Полководцы» из школы № 5.

Второе место заняла команда «Красные звёзды» из Гимназии № 3. Почётное третье место досталось команде «Сталиновцы» из школы № 1.

Организаторы отмечают высокий уровень подготовки участников и надеются, что такие игры станут важным вкладом в сохранение памяти о подвиге советского народа.