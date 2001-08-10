Тихоокеанское
информационное агентство
1 Октября 2025
Сейчас 18:49
82,61|96,86
Сотрудница почты помогла жительнице Южно-Сахалинска сберечь свои сбережения от мошенников
09:40, | Новости общества Сахалина и Курил

В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке подвели итоги V Литературного диктанта

В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке подвели итоги V Литературного диктанта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В СахОУНБ состоялось награждение победителей V Литературного диктанта — всероссийской акции, объединяющей любителей русской классики из разных регионов России и зарубежья. В 2025 году диктант прошёл на более чем 1400 площадках, и Сахалинская область в очередной раз стала одной из точек проведения этого интеллектуального события.

С приветственным словом к участникам обратилась Юлия Валерьевна Сосипатрова, заместитель директора по основной деятельности Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки, пожелав участникам удачи и выразив уверенность в их глубоком знании литературного наследия.

Участникам предстояло ответить на 20 вопросов в тестовой форме, включая задания с открытым ответом, охватывающие ключевые произведения и имена русской литературы. Несмотря на высокий уровень подготовки, абсолютно безошибочных работ не оказалось, что подчеркивает сложность и насыщенность диктанта.

По итогам проверки работ победителем по большинству правильных ответов стала Юлия Дементьева.

Второе место разделили:

  • Анна Клепцова
  • Марианна Луговская
  • Михаил Григораш

Третье место заняли:

  • Максим Апасов
  • Анна Киселёва
  • Ирина Фёдорова

Организаторы отмечают, что участие в Литературном диктанте – это не только проверка знаний, но и возможность вновь прикоснуться к великому наследию русской словесности, почувствовать связь поколений и вдохновиться вечными темами.

СахОУНБ благодарит всех участников за интерес к литературе и надеется увидеть ещё больше читателей на следующем диктанте.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?