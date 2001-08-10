В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке подвели итоги V Литературного диктанта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В СахОУНБ состоялось награждение победителей V Литературного диктанта — всероссийской акции, объединяющей любителей русской классики из разных регионов России и зарубежья. В 2025 году диктант прошёл на более чем 1400 площадках, и Сахалинская область в очередной раз стала одной из точек проведения этого интеллектуального события.

С приветственным словом к участникам обратилась Юлия Валерьевна Сосипатрова, заместитель директора по основной деятельности Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки, пожелав участникам удачи и выразив уверенность в их глубоком знании литературного наследия.

Участникам предстояло ответить на 20 вопросов в тестовой форме, включая задания с открытым ответом, охватывающие ключевые произведения и имена русской литературы. Несмотря на высокий уровень подготовки, абсолютно безошибочных работ не оказалось, что подчеркивает сложность и насыщенность диктанта.

По итогам проверки работ победителем по большинству правильных ответов стала Юлия Дементьева.

Второе место разделили:

Анна Клепцова

Марианна Луговская

Михаил Григораш

Третье место заняли:

Максим Апасов

Анна Киселёва

Ирина Фёдорова

Организаторы отмечают, что участие в Литературном диктанте – это не только проверка знаний, но и возможность вновь прикоснуться к великому наследию русской словесности, почувствовать связь поколений и вдохновиться вечными темами.

СахОУНБ благодарит всех участников за интерес к литературе и надеется увидеть ещё больше читателей на следующем диктанте.