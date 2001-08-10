«Огонь, вода и отвага»: школьники Сахалина познакомились с профессией пожарного

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Профориентационная лекция «Огонь, вода и отвага: знакомство с профессией пожарного» в рамках цикла «День профессии» 29 сентября прошла в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Более 30 учащихся старших классов школы №3 г. Южно-Сахалинска и школы №5 с. Троицкое стали участниками живой и насыщенной встречи с настоящими героями – сотрудниками столичной пожарной части №2 г.

С ребятами поделились профессиональным опытом лейтенант внутренней службы Александр Дудченко и старшина внутренней службы Сергей Пронин. Они рассказали о том, что значит быть пожарным: о ежедневной готовности к риску, о сложных условиях работы, о важности дисциплины, командной работы и, конечно, о мужестве, которое требуется каждый день.

Особое впечатление на школьников произвели реальные истории из практики –тушение пожара в сухом доке корабля в Корсакове, ликвидация последствий взрывов газовых баллонов, расчёты объёмов воды, необходимых для тушения разных типов возгораний.

Но главным сюрпризом стал практический блок: гости продемонстрировали боевую экипировку и оборудование, а затем предложили ребятам примерить каску, куртку и даже полный комплект пожарной формы. Многие впервые ощутили на себе вес защитного снаряжения – и с новым уважением заговорили о профессии.

– Такие встречи — не просто лекции. Это возможность увидеть, что за героизмом стоят реальные люди, готовые в любую минуту спасти чужую жизнь. Мы надеемся, что сегодняшний день вдохновит кого-то из ребят на осознанный выбор профессии, связанной со служением обществу, — отметили организаторы.

СахОУНБ выражает искреннюю благодарность Александру Дудченко и Сергею Пронину за содержательный рассказ, открытость и готовность вдохновлять новое поколение.

Цикл «День профессии» продолжится – впереди знакомства с другими востребованными и значимыми специальностями.