Аэропорт Южно-Сахалинска обслужил миллионного пассажира в 2025 году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Аэропорт Южно-Сахалинска 16 сентября обслужил миллионного пассажира с начала 2025 года, достигнув этого показателя всего за восемь месяцев работы. Юбилейной путешественницей стала жительница островной столицы Анна М., которая отправилась рейсом "Аэрофлота" в Москву на отдых.

Руководство аэровокзала вручило девушке вместе с посадочным талоном сертификат на бесплатный проход в бизнес-зал "Анива". Генеральный директор АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск" Руслан Степанец отметил, что достижение миллионной отметки свидетельствует о правильном направлении работы предприятия по усилению ключевых маршрутов и развитию сервисов.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала, представители "Аэрофлота" и бортпроводники также поздравили счастливую путешественницу и подарили ей модель самолета в фирменной ливрее перевозчика. Региональный представитель авиакомпании на Дальнем Востоке Ирина Лапицкая добавила, что только этим летом авиакомпании группы "Аэрофлот" перевезли 197 тысяч пассажиров между Сахалином и Москвой.

Анна М. призналась, что не ожидала такого подарка и была приятно удивлена вниманием. Она пожелала аэровокзалу дальнейших успехов, новых маршрутов и счастливых путешественников. В высокий сезон аэропорт обслуживал до пяти рейсов в день по московскому направлению и расширил расписание полетов в Красноярск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский и на Курильские острова.