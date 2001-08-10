Хирург из Сколкова провел мастер-класс для сахалинских коллег

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинскую городскую больницу приехал ведущий хирург из клиники "Хадасса" в Сколково Олег Витязев. В рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" он провел для островных медиков мастер-класс по современным методам лечения паховых грыж.

Специалист продемонстрировал сахалинским коллегам две прогрессивные операции: экстраперитонеальную герниопластику и лапароскопическое пластирование. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном минздраве, эти методики позволяют значительно сократить период реабилитации и минимизировать риск осложнений. Сахалинские хирурги применяют лапароскопию более десяти лет, а такие мастер-классы помогают им перенимать новые приемы у ведущих федеральных экспертов.

Олег Витязев отметил, что, несмотря на ограниченное распространение инновационных методов в регионах, Сахалинская область обладает всем необходимым оборудованием для их проведения. Заведующий хирургическим отделением больницы имени Анкудинова Валерий Ли добавил, что наблюдение за работой коллег из федеральных центров особенно ценно для молодых специалистов, которые набираются опыта.

Применяемые технологии позволяют пациентам провести в стационаре всего сутки и полностью восстановиться в течение месяца без ограничений на привычную физическую активность. Врачи напомнили, что к факторам риска образования грыжи относятся слабость мышц живота, тяжелые нагрузки и возрастные изменения. При появлении сильной боли, выпячивания, тошноты или рвоты необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.