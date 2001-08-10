Сахалинский следователь поднялась на гору Жданко в преддверии Дня Победы над милитаристской Японией

Тихоокеанское
Новости общества Сахалина и Курил

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Руководитель Поронайского межрайонного следственного отдела Алия Валиева совершила восхождение на пик горы Жданко в преддверии Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Этот поступок стал символическим актом, олицетворяющим преемственность поколений и глубокое уважение к подвигу предков.

Как сообщили ТИА "Острова" в следственном управлении СК России по Сахалинской области, восхождение потребовало от руководителя отдела серьезной физической подготовки и психологической устойчивости. Алия Валиева преодолела все трудности пути, продемонстрировав личное мужество и силу воли, а также свою приверженность делу патриотического воспитания и сохранения исторической памяти.

Это достижение стало для следователя уже вторым опытом покорения вершины. Ранее она успешно поднялась на вулкан Горелый на полуострове Камчатка.

